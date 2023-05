Russiske fektere motsetter seg IOC-opplegg: – Har ikke vurdert å konkurrere

NTB

De russiske fekterne avviser en retur til konkurranser under opplegget Den internasjonale olympiske komité (IOC) har skissert.

Det åpner for at Russland kan komme til å boikotte kvalifiseringen til OL i Paris neste år.

– Når det gjelder fekting, har jeg gjentatte ganger diskutert det foreslåtte returopplegget med landslaget. Og jeg kan si at ingen av dem verken har vurdert eller vurderer å delta i internasjonale konkurranser med de nåværende restriksjonene, sier presidenten i Russlands olympiske komité (ROC), Stanislav Pozdnjakov, ifølge AFP.

Det internasjonale fekteforbundet (FIE) var først ute med å slippe inn igjen både russere og belarusere etter at IOC i mars kom med anbefalinger om retur for utøvere fra disse nasjonene under nøytralt flagg.

– Ekskludering

Det vakte raskt reaksjoner. Det danske fekteforbundet avlyste et internasjonalt stevne i København, og senere valgte både Norges og Tysklands fekteforbund å trekke seg fra verdenscupen i sympati med Ukraina.

Blant IOCs betingelser for russiske og belarusiske utøvere som vil returnere til internasjonale konkurranser, er at de må konkurrere individuelt og under nøytralt flagg, at de ikke kan ha forbindelse til det russiske militæret eller russiske sikkerhetsstyrker, og at de ikke kan ha støttet krigen i Ukraina siden den russiske invasjonen i 2022.

– Det er en dårlig skjult verktøykasse for ekskludering, for ikke å nevne diskrimineringen og dobbeltmoralen man fortsatt utviser basert på nasjonalitet, sier ROC-toppen Pozdnjakov, som selv vant fire OL-gull som fekter.

Militære utøvere

De første kvalifiseringsarrangementene foran Paris-OL fant sted uten russisk deltakelse. Det samme vil skje i både de mannlige og kvinnelige sabelfekternes kvalifisering i henholdsvis Georgia og Spania kommende helg.

Pozdnjakovs datter, Sofia Pozdnjakova, vant OL-gull både individuelt og med det russiske sabellaget i Tokyo i 2021. De russiske utøverne, som da konkurrerte under OL-flagget, tok også ytterligere én gullmedalje, fire sølv og tre bronse i Japan-lekene.

Alle de fire russiske kvinnene som tok medaljer i 2021-OL, står oppført som «militære utøvere» på FIEs nettsted og vil ikke kunne konkurrere under IOCs anbefalte returopplegg.