Idrettspresidenten reagerer skarpt mot regjeringen: – Prinsipielt umulig å forstå

NTB

Idrettspresident Berit Kjøll retter tøff kritikk mot regjeringen for at det ikke kommer mer penger til idretten i revidert nasjonalbudsjett.

Kjøll mener regjeringen ikke legger opp til å kompensere norsk idrett og den delen av frivilligheten som er finansiert over spillemidlene for økt pris- og lønnsvekst.

Hun peker på at idrettsorganisasjonen fikk 1,6 prosent påslag på driftsmidlene under tildelingen i fjor høst, men mener det burde kommet ekstra penger da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett torsdag.

– Det er prinsipielt umulig å forstå og har store praktiske og økonomiske konsekvenser for hele idrettsbevegelsen. Dette overskygger andre gode tiltak som foreslås av regjeringen, sier Kjøll i en uttalelse.

Idrettsforbundet henviser til at regjeringen foreslår å bruke 462 millioner for å kompensere for økt pris- og lønnsvekst til ulike aktører i kultursektoren, og reagerer på at idretten ikke tilgodeses.

Kjøll henviser videre til at forbundet også håpet at spillemidlene ville bli prisjustert i revidert budsjett.

– Vi har hatt de samme kostnadsøkningene som alle andre. Det er ikke slik at prisveksten i samfunnet ikke påvirker idretten fordi vi er finansiert over spillemidlene. Dette vil enten gå ut over det vi gjør, eller øke kostnadene for alle organisasjonsledd. Jeg ønsker sterkt at Stortinget ser urimeligheten i dette og sørger for at tilskuddsmottakerne fra spillemidlene blir behandlet likt med andre aktører i samfunnet, sier Kjøll.

Idrettsforbundet skriver at politiske partier, departementers administrasjoner, kunstnerstipender, litteraturhus, frivillighetssentraler, musikk og sceneinstitusjoner, biblioteker og andre blir kompensert for veksten i kostnader.

– Og det er jo bra og riktig ut ifra den økonomiske situasjonen. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor finansieringskilden ekskluderer idrettskretser og særforbund, mangfoldstiltak, paraidrett, Sunn idrett, utøverstipender og fellesfunksjoner i idretten fra den samme ordningen, sier Kjøll.