Nørstebø er fortsatt ung, men likevel VM-veteran

NTB

Mattias Nørstebø er med sine 27 år den eldste backen i den norske troppen til ishockey-VM.

Nørstebø fikk sin VM-debut i 2015 og har fått med seg 41 landskamper (VM og OL). Åtte år senere er han veteran og plutselig eldst av de åtte norske backene som drar til Riga.

– Det blir spennende, og man merker at det begynner å nære seg. Man har jo blitt eldre, og det er mange unge som banker på døren her nå, sier Nørstebø til NTB.

– Du er plutselig eldst og er den med mest VM-rutine av de norske backene?

– Ja, jeg vært med noen år og fått spilt en del VM. Jeg er vel den eldste backen i troppen akkurat nå. Det er litt nytt for meg, sier backen.

Norge har de siste mesterskapet slitt med å komme helt opp på nivået man hadde i 2011- og 2012-mesterskapene da laget tok seg videre til kvartfinale og spiste kirsebær med de store.

Bygge langsiktig

Nørstebø håper at det er mulig om ikke så altfor lenge at vi kan få oppleve et norsk lag i en kvartfinale i et VM igjen.

– Jeg tror målsettingen med dette laget er å bygge noe langsiktig. Med Tobbe (Tobias) og det nye trenerteamet er det å bygge litt mer for framtiden, og med framgang kan vi begynne å snuse på en kvartfinaleplass igjen der hvor landslaget var for noen år siden. VM i år blir litt spesielt med nytt trenerteam. En ny gruppe som skal ut i krigen.

– Er det store forskjeller mellom Johansen/Thoresen og Johansson?

– Prinsippet er jo det samme, men forskjellen er at det er litt annerledes lederskap. Jeg som har spilt i Sverige, kjenner jo igjen den typen lederskap. En del nye ting, men mye som er positivt, sier trønderen med sterk svensk aksent.

Irritert over at opprykket røk

Han har skrevet under for to nye år med Björklöven som spiller på nest øverste nivå i svensk ishockey. Laget hadde store ambisjoner om å ta seg opp til øverste nivå SHL, men laget tapte 2-4 i kamper for Djurgården i sluttspillsemifinalen.

– Jeg er fortsatt litt irritert over at vi misset i sluttspillet og ikke rykket opp til SHL, sier Nørstebø.

Lørdag innleder Norge sitt VM i Riga mot Kasakhstan. Mesterskapet er Tobias Johansson første som norsk landslagssjef. Norge vant generalprøven med 4-1 over Frankrike i Asker.