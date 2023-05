Inters sjokkstart ga 2-0 over byrival Milan – festet grepet om finale i mesterligaen

Edin Dzeko (t.h.) har her akkurat sendt Inter i tidlig ledelse i onsdagens mesterligasemifinale mot bynabo Milan. Bak ham hopper Nicolò Barella i pur glede. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB

NTB

To raske veteranscoringer sikret klar Inter-fordel i Champions League-semifinalen. Et hardkjør før pause senket Milan da det ble 2-0 i onsdagens derbyoppgjør.

Med bedre uttelling kunne Inter fjernet nesten all nerve før returkampen på samme arena 16. mai. Der stiller de som hjemmelag og har egne fans i ryggen.

Da må Milan satse på å få storscorer Rafael Leão tilbake fra lårskade så han kan bli mannen som kan skyte laget tilbake i kampen om å nå finalen. Den spilles i Istanbul 10. juni, og motstander blir enten Manchester City eller Real Madrid.

Milan ble ordentlig rystet av to kjappe Inter-slag og lå under 0-2 etter elleve minutter. Først fikk Edin Dzeko (37) kjempetreff i boksen etter en corner, mens Henrikh Mkhitaryan (34) kom fra dypet og avsluttet en perfekt kontring.

– Det føles veldig godt, særlig fordi det var et derby, men vi lar oss ikke rive med. Vi har mye erfaring og vet at intet er avgjort ennå. Dette er Champions League, og det er bare gode lag som når så langt. Vi må være like konsentrerte i returkampen som vi var i dag, sa Dzeko til BT Sport.

– Fra første minutt viste vi vilje til å vinne. Målene kom tidlig, og i 2. omgang kontrollerte vi kampen. All ære til lagkameratene mine, men dette er ikke over. Vi må forberede oss godt til returkampen, sa Mkhitaryan til Amazon Prime.

Scoringene kom med tre minutters mellomrom, og kun et stolpetreff stoppet Hakan Çalhanoglu fra å hamre inn 3-0 etter et kvarter. Det ble startskuddet på en ny kanonade foran Milan-buret, og særlig Mkhitaryans forsøk ble svært farlig.

Annullert straffe

I lange strekk lyktes det Inter å nulle ut Milans offensiv og stresse rivalens stopperduo. Panikken lyste ofte av Simon Kjær og Fikayo Tomori, og etter en halvtime så Kjær kamplederen peke mot straffemerket. Dansken protesterte mot at han hadde felt Lautaro Martínez på ulovlig vis.

TV-bildene viste at han så vidt hadde armen på hoftekammen til Martínez. Etter en videosjekk landet dommeren på at Martínez falt for lett og gjorde om avgjørelsen.

– Å komme under med to mål det første kvarteret var et spark i ansiktet. Etter det spredte usikkerheten seg i laget, og det har vi ikke råd til i en kamp som dette, sa Tomori til BT Sport.

Milan hevet seg inn mot pause, men det var et betuttet hjemmelag som gikk av banen.

– Alt som kunne gå galt for Milan, har gått galt. Det har vært en komplett katastrofe de ikke engang kunne sett for seg i sine villeste drømmer, sa tidligere Premier League-keeper Asmir Begovic på BBC Radio etter første omgang.

Dzekos scoring etter åtte minutter gjorde ham til tidenes nest eldste målgjører i en Champions League-semifinale. Det er kun Ryan Giggs (37 år, 148 dager) som er foran bosnieren (37 år, 54 dager) i den statistikken.

Spissen brukte innsiden av venstrefoten til å styre inn Çalhanoglus hjørnespark. Han brøt seg fri fra en duell med Milan-kaptein Davide Calabria og avsluttet opp i krysset.

Traff metallet

Kort tid etter snappet Inter ballen ved midtsirkelen og hogg til. I høyt tempo ble Federico Dimarco spilt fri på venstrekanten, og italieneren la så hardt inn langs bakken. Dzeko hoppet elegant over og lot ballen trille til Mkhitaryan. Armenieren tok den med seg i boksen og la på 2-0.

I minuttene som fulgte måtte Ismaël Bennacer ut med kneskade. Milan spilte en liten periode med ti mann, og det var akkurat da Inter fikk enorme sjanser til å øke ledelsen ytterligere.

Milan så bedre ut etter hvilen, men det var ikke nok. Nærmest var Sandro Tonali da han traff stolpen etter litt over en time, men Inter kunne feire sin tredje strake seier over byrivalen. For første gang har Inter slått Milan i tre ulike turneringer i en sesong (etter ligaen og supercupen).

– Gutta spilte med hjertet og hodet, og de løp over absolutt hele banen. Jeg er veldig fornøyd, men vi er ikke i mål ennå, sa Inter-trener Simone Inzaghi til Sky.

Det er ikke første gang mesterligaen har budt på et Milano-derby. I både 2005 (kvartfinale) og 2003 (semifinale) gikk Milan videre, men denne gangen er Inter i posisjon til å klå rivalen.

Til sammen har de to bynaboene ti titler i den gjeveste europacupen. Milan har hanket inn sju av dem, men Inter er hittil siste italienske Champions League-vinner (2010).