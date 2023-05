Johansson vraket fra hopplandslaget: – Hadde ikke sett det for meg

NTB

Robert Johansson får ikke fortsette på det norske landslaget i hopp foran neste sesong. Ingvild Midtskogen (15) kommer inn i et stort kvinnelag.

Det ble klart da landslagsledelsen med trenerne Alexander Stöckl og Christian Meyer i spissen presenterte uttaket onsdag. Seansen var lagt til Hammerfest som følge av et sponsorarrangement.

Inn i landslaget på herresiden kommer Kristoffer Eriksen Sundal. Koll-hopperen Eriksen leverte stabilt gjennom sesongen som nylig er avsluttet. Han bidro blant annet til norsk sølv i lagkonkurransen i storbakken under Planica-VM.

Daniel André Tande, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Johann André Forfang og Bendik Jakobsen Heggli får dermed fornyet tillit.

På kvinnesiden består neste års landslag av Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth, Eirin Maria Kvandal, Ingvild Midtskogen og Kjersti Græsli. De to sistnevnte er nye.

Midtskogen er 15 år gammel og ble nummer sju i vinterens junior-VM. Hun er også en god kombinertløper.

Ryggtrøbbel

16 år gamle Græsli har en rekke solide resultater både i kombinert og hopp i vinter. Midt i mars avsluttet hun kontinentalcupsesongen med to pallplasser i Lahti. I junior-VM i canadiske Whistler ble hun nummer 14 i spesialhopp og 16 i kombinert.

Onsdagens uttak betyr at antallet kvinner på landslaget økes fra fem til sju kommende sesong. På herresiden er antallet redusert med to fra sju til fem.

Robert Johansson har vært på landslaget i en årrekke. De siste sesongene har en kranglete rygg skapt mye trøbbel for ham. I forbindelse med Raw Air-avslutningen i Vikersund varslet veteranen overfor NTB at han ville fortsette satsingen.

Derfor kom meldingen om landslagsnei uventet på ham.

– Det er vanskelig å reagere når man er ganske uforberedt på beskjeden. Jeg hadde ikke sett det for meg, sier Johansson til Nettavisen og fortsetter:

– Jeg har jobbet knallhardt for å komme meg ut av problemene. Jeg har avsluttet på en god måte og viste at jeg er en som kan kjempe helt i toppen. Da var det ganske tungt å få beskjeden om at jeg ikke får tillit hos det norske hopplandslaget.

Markeng-skader

33-åringen var med og tok OL-gull i lagkonkurranse under vinterlekene i Pyeongchang i 2018. I samme mesterskap ble det individuell bronsemedalje både i liten og stor bakke.

Søre Ål-hopperen har videre to sølvmedaljer fra VM, samt en bronsemedalje. I skiflygings-VM har han to gull i lagkonkurranse.

Johansson sier til Nettavisen at det er «klinkede sikkert» at han vil gjøre det han kan for å motbevise landslagsledelsen.

Thomas Aasen Markeng har også vært på landslaget i flere sesonger, men har hatt store skadeproblemer. Sist han hoppet i verdenscupen var i februar 2021.

Fredrik Villumstad har også hoppet et fåtall verdenscuprenn i vinter. Kun én gang klarte han å kvalifisere seg for en finaleomgang. Nå ryker landslagsplassen også for ham.