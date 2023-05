Bisart Giro-drama: Hund sendte storfavoritten hodestups i asfalten

NTB

Giro d'Italia-favoritten Remco Evenepoel måtte i asfalten onsdag. Årsaken var tilsynelatende at en hund forvillet seg inn i feltet og skapte kaos.

Den dramatiske episoden skjedde med drøyt 150 kilometer igjen av etappen. TV-bildene viste at hund plutselig skar inn i feltet, hvilket førte til stor uro. Like etter lå regjerende verdensmester Remco Evenepoel på bakken i smerter.

Belgieren, som er den fremste favoritten til å vinne Giroen, ble sittende lenge på asfalten mens han ble undersøkt og fikk assistanse.

– Vi ser ikke hvordan Evenepoel treffer bakken, men det er vel en hund som løper inn. Der har vi synderen, sa Eurosport-kommentator Theis Magelssen etter episoden.

Evenepoel kom seg etter hvert tilbake på sykkelen. Det så ut til at belgieren var relativt uskadd.

Leknessund i rosa

Andreas Leknessund ble onsdag den første norske rytteren siden 1981 som startet en Giro d'Italia-etappe i den rosa ledertrøya. Værgudene var ikke på hans side.

Onsdagens 5. etappe er 171 kilometer lang med målgang i byen Salerno. Starten gikk i Atripalda rett før klokken 13 i realt grisevær.

Leknessund og konkurrentene var tvunget til å iføre seg regnjakker fra første meter for å beskytte seg mot regnet som falt ned over dem. Griseværet gjør også underlaget svært utfordrende å skulle hanskes med for rytterne.

Leknessund ble tirsdag historisk da han overtok ledertrøya i Giro d'Italia etter å ha kjempet seg inn til annenplass på etappe nummer fire. Det er første gang siden 1981 at en nordmann leder det prestisjetunge rittet.

Tidlig velt

Legendariske Knut Knudsen var ikledd rosa både i 1975 og 1981.

Onsdag er det ventet at DSM-rytter Leknessund har gode muligheter for å forsvare trøya. Etappen er tøff innledningsvis, men siste del er flat. Det skal gjøre det mulig for spurtlagene å kjøre inn et eventuelt brudd, slik at seierskampen ender i en massespurt.

Utfordringen kan samtidig bli å skulle kjøre hardt nok til å innhente bruddet, samtidig som tempoet ikke blir så høyt at de beste spurterne må slippe feltet. Den balansen kan bli hårfin.

På glatte veier blir det også krevende å holde seg på sykkelen underveis. Det fikk flere merke allerede etter få kilometer. Da måtte to ryttere, som begge hadde kommet seg med i brudd, tåle å gå i asfalten i en sving.

Leder foran verdensmesteren

Leknessund har 28 sekunders ledelse på regjerende verdensmester Evenepoel i sammendraget foran femte etappe.

Leknessund kan kjempe om en framskutt plassering, men det kan bli krevende å henge med de sterkeste klatrerne når fjellene for alvor blir bratte og lange.

Danske Mads Pedersen er kanskje den fremste favoritten til å vinne onsdagens etappe.