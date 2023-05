Haaland og City jakter mesterligafinale: – Skjønner ikke hvor ung han er

Erling Braut Haaland har herjet for Pep Guardiolas Manchester City denne sesongen. Nå er håpet at han skal skyte laget til finale i mesterligaen. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Manchester City-motoren Rodri lar seg ofte imponere over Erling Braut Haalands bedrifter på fotballbanen. – Jeg tvilte aldri på hans kvaliteter, sier han.

Tirsdag venter den første av to semifinalekamper mot Real Madrid. Der skal City forsøke å revansjere fjorårets sure semifinalexit, men manager Pep Guardiola ser det ikke på den måten.

De lyseblå tapte 5-6 sammenlagt for spanjolene i semifinalen i sist sesongs utgave av mesterligaen. Det ble svært dramatisk mot slutten i det avgjørende oppgjøret.

– Vi gjorde en god prestasjon, men det var ikke nok. Vi er ikke her for å få revansje. En dag må vi vinne den (mesterligaen), og vi kommer hit for å gjøre det denne sesongen, sa Guardiola på pressekonferansen foran kampen.

City har aldri vunnet mesterligaen, men med rekordmannen Erling Braut Haaland på topp, er optimismen der foran den første av to semifinalekamper mot Real Madrid tirsdag kveld.

Haaland har scoret tolv mål på åtte kamper i mesterligaen denne sesongen. Nylig ble han den mestscorende i en Premier League-sesong med sitt 35. mål. 22-åringen har nettet 51 ganger i alle turneringer.

– Han er en så viktig spiller, og vi tvilte aldri på hans kvaliteter til å score mål. Han passer veldig godt inn i laget, sa midtbanemannen Rodri mandag.

– Noen ganger skjønner vi ikke hvor ung han er. Jeg ser på meg selv som ung og jeg blir snart 27, fortsatte spanjolen.

Forsvarsspiller Nathan Aké mangler fortsatt for City til kampen tirsdag.