Skiforbundet mot underskudd på 5,9 millioner kroner

De norske hopperne mangler hovedsponsor. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norges Skiforbund legger opp til et driftsunderskudd på 5,9 millioner kroner i revidert budsjett for 2023, skriver VG. Et tøft sponsormarked er blant årsakene.