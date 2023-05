Rodrygo finalehelt for Real før Haaland-møtet

NTB

Rodrygo ble finalehelt og sikret Real Madrid cupgull med to mål mot Osasuna. Real kommer til møtet med Manchester City med selvtillit.

Real har måttet se Barcelona stikke av med serietittelen, men sikret seg et trofé i Copa Del Rey-finalen. Stjernespillerne på topp sørget for det.

Rodrygo ble den største helten med sine to mål. Men Vinicius Jr. viste også storspill. Han var nest sist og tredje sist på Reals mål og det var han som skapte begge situasjonene.

Osasuna kjempet tappert, og skapte sjanser som det kan tenkes at Erling Braut Haaland og Manchester City kan utnytte. City besøker Madrid for første kamp i Champions League-semifinalen tirsdag.

Cuptittelen er Real Madrids nummer 20 i rekken. Totalt er det storklubbens 90. tittel. 14 av dem har kommet i Champions League.

Rodrygo satte også en rekord for Real Madrid i kampen. Hans 1-0-mål etter 109 sekunder er det raskeste målet i en spansk cupfinale noensinne.

Pangstart

Real Madrid hadde ikke vært i en cupfinale på ni år, men kom ut av startblokka i 100. Vinicius Jr. snurret rundt med Osasuna-forsvaret og lekte seg inn i 16-meteren før han la ut til Rodrygo. Han styrte ballen enkelt i mål.

Til tross for pangstarten ble det ikke flere mål i første omgang. Et knapt kvarter etter hvilen skapte Osasuna spenning. Lucas Torro – tidligere juniorspiller i Real Madrid – fyrte løs fra 16-meteren etter et flott angrep, fikk et flott treff og kunne se ballen fyke i mål nederst i hjørnet.

Rodrygo igjen

Da tok det fyr i Osasuna-leiren på tribunen, så mye at vaktene måtte fram med et brannslukningsapparat.

Real Madrid helte mer vann på bålet ti minutter seinere. Igjen var det Rodrygo ble avgjørende. 22-åringen fikk ballen på tilfeldig vis etter at Vinicius Jr. igjen hadde åpnet opp Osasauna-forsvaret.

Real Madrid-stjernen skrudde på turboen, la alle Osasuna-stoppere bak seg og spilte ut til Toni Kroos. Tyskerens avslutning falt ned i beina til Rodrygo, som kontrollert styrte den i mål.

Rodrygo ble klappet av banen minuttet før full tid.

Real-stopper Dani Carvajal viste at han er klar til å møte Haaland. Han reddet på streken tidlig i kampen og avverget i siste liten på femmeteren på overtid.