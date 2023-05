Perez raskest i kvalifiseringsdrama i Miami – elendig dag for Mercedes og McLaren

NTB

Sergio Perez sikret beste startspor i Miamis Grand Prix da Charles Leclerc krasjet og kvalifiseringen ble stanset.

Mexicaneren fra Red Bull-laget har dermed alle tiders mulighet til å vinne løpet i Florida. Nærmest ham i kvalifiseringen var Fernando Alonso (Aston Martin) og Carlos Sainz (Ferrari).

Det ble en dramatisk kvalifisering der flere sterke førere skuffet, og det hele kulminerte med at Leclerc kjørte ut.

VM-leder Max Verstappen noterte kun niende beste tid. Kevin Magnussen fra Haas-laget sikret en overraskende 4.-plass i kvalifiseringen.

Det var utfordrende vindforhold på den amerikanske banen, noe flere førere tilsynelatende fikk merke.

McLaren fikk tidlig trøbbel, og begge deres førere, Lando Norris og Oscar Piastri, var blant de fem som røk ut i første runde (Q1). Det samme skjedde også med Aston Martin-fører Lance Stroll, et skuffende resultat for laget som er nummer to i fabrikkmesterskapet.

Også i Q2 skulle det komme overraskelser. Den rutinerte Mercedes-føreren Lewis Hamilton noterte bare 13. raskeste tid og røk ut, mens hans lagkamerat, George Russell, så vidt gikk videre med 10. beste tid til da.

I fjor hadde Ferrari de to raskeste bilene i Miami-kvalifiseringen. I selve løpet da vant Verstappen foran Leclerc og Sainz.

Søndagens VM-løp i Miami starter klokken 21.30 norsk tid.