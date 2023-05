Krise i Rosenborg – tapte 1-3 hjemme mot Vålerenga

Mohamed Ofkir scoret for Vålerenga mot Rosenborg lørdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Det tre poengene uteble nok en gang for Rosenborg da de røk 1-3 mot Vålerenga på Lerkendal lørdag. Seedy Jatta ordnet mål og straffespark for gjestene.

Kjetil Rekdals menn har fortsatt ikke vunnet siden sesongåpningen. Vålerenga brøt på sin side en stygg rekke på tre strake tap med lørdagens seier.

Mohamed Ofkir sendte gjestene i føringen mot slutten av det som var en avventende og sjansefattig førsteomgang. Etter hvilen åpnet kampen seg mer opp. Bare to minutter inn i omgangen prikket Morten Bjørlo inn et frispark og endte rekken på fem strake omganger uten Rosenborg-scoring.

Rosenborg-krisen ble likevel bare avblåst for et kort øyeblikk, ettersom Jatta sendte Vålerenga tilbake i føringen to minutter senere. Samme mann skaffet straffespark 20 minutter før full tid. Den satte Henrik Bjørdal sikkert i mål, og Vålerenga hadde dermed de tre poengene langt nede i lomma.

Mange dueller

Kampen bød på mange dueller og frispark, og begge Vålerengas backer måtte ut med skade i førsteomgangen. Leonard Zuta forlot banen etter 17 minutters spill, mens Vegar Eggen Hedenstad fikk seg en ordentlig trøkk i skulderen og måtte bæres av banen like før pause.

To minutter før pause var Ofkir på rett sted til rett tid da han satte inn 1-0. Vålerenga trykket på framover og etter slurvete forsvarsspill greide Henrik Bjørdal å svinge inn et innlegg. Like utenfor femmeteren snek Ofkir seg fram og satte inn kampens første på volley.

Utlignet

To minutter etter hvilen traff Bjørlo klokkerent på frispark fra 20 meter. Ballen duppet perfekt over muren og forbi Magnus Sjøeng i Vålerenga-buret.

Minuttet senere sendte Stefan Strandberg ballen inn mot Fredrik Oldrup Jensen som headet ballen videre til Jatta. Jatta viste seg overlegen i boksen og stanget inn ledermålet.

Rekdal byttet av hele fire mann etter timen spilt, men det fikk liten innvirkning da André Hansen felte Jatta og lagde straffespark 20 minutter før full tid. Bjørdal lot seg ikke be to ganger og satte ballen kontant i mål fra ellevemetersmerket.