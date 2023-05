Langrennsprofiler gir seg på Dæhlie-lag etter uenighet rundt treneravgjørelse

NTB

Langrennsprofilene Mikael Gunnulfsen og Mattis Stenshagen forlater Team Aker Dæhlie etter at trener ikke får være med videre på satsingen.

Det er VG som melder om situasjonen som har oppstått rundt det private langrennslaget.

Gunnulfsen og Stenshagen har sammen med Eirik Mysen valgt å avslutte samarbeidet med Team Aker Dæhlie som følge av at trener Torstein Dagestad ikke får være med videre.

– Jeg synes det var kjipt for Torstein. Han har gjort en fantastisk jobb og hatt enorm sportslig suksess det første året vårt. Det har jeg uttrykt overfor ledelsen, og jeg synes det var en feil avgjørelse, sier Gunnulfsen til VG.

Stenshagen kaller det uheldig at det gjøres endringer i støtteapparatet etter en sesong der ting har fungert svært godt. Han bekrefter at Dagestad-beslutningen er grunnen til at han selv forlater laget.

– Ja. Vi var ikke en del av den prosessen i det hele tatt. Våre meninger ble ikke tillagt vekt, sier Follebu-løperen.

Daglig leder i Team Aker Dæhlie, Knut Nystad, peker på at laget hans samarbeider med det britiske landslaget. Foran neste sesong hadde man derfor én trener mer enn nødvendig. Det skal ha vært årsaken til at Dagestad måtte gå.