Ter Stegen jakter på 29 år gamle La Liga-rekorder

NTB

Barcelonas tyske keeper Marc-André ter Stegen har holdt nullen 25 ganger i La Liga denne sesongen. Han er bare én «smultring» unna Francisco Lianos rekord.

Liano har bestenoteringen på 26 kamper uten å slippe inn mål for Deportivo de La Coruña fra 1993/94-sesongen. Samme sesong satte han også rekorden for færrest innslupne mål på en 38-kampers sesong med 18 scoringer imot. Den deler han med Atletico Madrids Jan Oblak.

Begge rekordene står for fall etter at Ter Stegen holdt nullen for 25. gang da Barcelona vant 1-0 hjemme over Osasuna tirsdag kveld. Tyskeren har også bare sluppet inn elleve mål når det står igjen fem kamper av sesongen.

Ter Stegen topper «smultring»-listen i La Liga denne sesongen. Real Sociedads Alex Remiro er nærmeste utfordrer på 14 kamper uten mål imot. Tyskeren har for tiden også den høyeste redningsprosenten i ligaen på 85,9.