Kentucky Derby avvikles tross hestedød – en trener suspendert

Two Phils i trening foran lørdagens Kentucky Derby på Churchill Downs. Løpet avvikles som vanlig selv om fire hester har mistet livet på banen de siste dagene. To av dem døde plutselig av ukjent årsak. Foto: Charlie Riedel, AP / NTB

NTB

Den 149. utgaven av galoppklassikeren Kentucky Derby avvikles som planlagt lørdag selv om flere hester er døde dagene før løpet på Churchill Downs i Louisville.

Fire veddeløpshester har mistet livet i ulike hendelser i løpet av fem dager. En av dem, Wild On Ice, var påmeldt til selve derbyløpet.

To av hestene, Parents Pride og Chasing Artie, døde plutselig av ukjent årsak. Deres trener Saffie Joseph Jr. er suspendert på ubestemt tid. Som følge av det er Lord Miles, som også trenes av Joseph, strøket fra Kentucky Derby.

– Vi har rimelige bekymringer for helsen til hans hester, og vi besluttet å suspendere ham inntil analysene er klare og vi vet mer, sier Bill Mudd som er direktør for banen.

– Våre firbeinte og tobeinte utøveres sikkerhet, og sportens integritet, er vår første prioritet.

Wild On Ice og Take Charge Briana ble begge avlivet etter å ha pådratt seg alvorlige brudd- eller muskelskader, førstnevnte under trening og sistnevnte i et løp på banen.

Kentucky Derby er det første løpet i amerikansk galoppsports Triple Crown.