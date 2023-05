VIF-profil etterlyser VAR i Toppserien

NTB

Toppseriens toppscorer Karina Sævik mener det er på tide å få videodømming også i norsk kvinnefotball.

Mot rivalen LSK Kvinner scoret Sævik to mål i 4-1-seieren før hun hinket av banen. Til NRK fikk hun ut sin frustrasjon om situasjonen hvor hun ble skadd:

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte at det var dømt hands imot meg etter at jeg hadde blitt taklet. Å innføre VAR i Toppserien, det er bare å få det på, sa Sævik til statskanalen.

– Thea (Bjelde) blir dyttet to meter der. Jeg vet ikke om hun tror det er vinden, jeg, men, det er dårlig, la hun til om dommerens innsats.

Sævik håper VAR blir en realitet, slik det er blitt i Eliteserien på herresiden.

– Jeg mener det hundre prosent. Hvis de ikke klarer å se de situasjonene … VAR skal vel være et hjelpemiddel. Det er en grunn til at de har innført det i Eliteserien. Jeg håper de får økonomi til å få det i Toppserien òg, sa 27-åringen.

Vålerenga-trener Nils Lexerød sier til NRK at han ikke har tenkt så mye på det, men han hadde likevel noen meninger.

– I dag reagerer jeg på at hoveddommeren ikke får nok hjelp av dem rundt seg til å se hva som skjer når ballen er borte fra situasjonen, sa Lexerød til NRK.

– Jeg skjønner at dommeren må følge ballen og spillet, men det er flere der som kan hjelpe henne med å se det som skjer etter at ballen er vekk. Det er for mange av de situasjonene, la han til.

Serieleder Vålerenga møter tabellnabo Rosenborg søndag.