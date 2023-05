Napoli-festen utsatt igjen – trenger ett poeng torsdag

Toma Basic etter å ha scoret for Lazio i 2-0-seieren over Sassuolo. Foto: Gregorio Borgia, AP / NTB

NTB

Napoli-tilhengerne må vente iallfall til torsdag før de kan feire klubbens første seriemesterskap siden 1990. Lazio sørget for det med 2-0 over Sassuolo.

Med poengtap for Lazio i hovedstaden kunne festen i den søritalienske byen starte allerede onsdag. I stedet trenger Luciano Spallettis lag ett poeng borte mot Udinese torsdag for å ha et uinntakelig forsprang fem serierunder før slutt.

Lazio er nok mest opptatt av å holde rivalene bak seg i kampen om Italias tre andre mesterligaplasser. Mål av Felipe Anderson og Toma Basic ordnet 2-0-seier over et Sassuolo-lag der Kristian Thorstvedt fikk et kort innhopp.

Lazio er 15 poeng bak Napoli med fem kamper igjen å spille.

Det var en bisarr situasjon på 0-0 i Lazio-kampen. Ciro Immobile fikk et mål annullert for offside, deretter godkjent etter VAR-gjennomgang, og så annullert igjen da VAR fant at han hadde vært offside tidligere i angrepet.

Juventus og Inter er på 3.- og 4.-plass etter henholdsvis 2-1 over Lecce og 6-0 borte over Hellas Verona, mens Milan falt til 6.-plass med 1-1 hjemme mot Cremonese. Atalanta gikk forbi.

Ola Solbakken startet og spilte en time da Roma spilte 1-1 borte mot Monza.