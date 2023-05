Salah-straffe og Alisson-redninger ga Liverpool-seier

Mohamed Salah jubler etter å ha scoret på straffe for Liverpool mot Fulham og keeper Bernd Leno. Foto: Jon Super, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et straffespark fra Mohamed Salah og to kjemperedninger av Alisson ga Liverpool 1-0-seier over Fulham og fortsatt håp om å sikre mesterligaspill.