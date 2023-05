Leeds sparket manageren etter tolv kamper – Allardyce inn for å unngå nedrykk

Sam Allardyce er tilbake i managermanesjen. Han tar over Leeds ut sesongen og har fått i oppdrag å berge klubben fra nedrykk. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

NTB

Spanjolen Javi Gracia er ferdig som manager i Leeds fire runder før sesongslutt. Premier League-klubben henter Sam Allardyce som redningsmann.

Leeds bekreftet utskiftningen onsdag. Grepet er gjort i et desperat forsøk på å berge plassen i den engelske toppdivisjonen.

Allardyce har lang fartstid og reddet en rekke kriserammede klubber fra å rykke ned, men han feilet i sin forrige jobb. 68-åringen tok over West Bromwich underveis i 2020/21-sesongen uten å lykkes.

«Big Sam» står med 537 kamper i Premier League. Det er kun fire managere som har flere.

– Jeg ble sjokkert, jeg hadde aldri trodd på dette så sent i sesongen. Jeg trodde ikke det ville være noen ledige jobber, sa Allardyce til Talksport allerede før bekreftelsen kom.

– Mer tid skulle jeg gjerne hatt, men vi har fire kamper å gjøre det på. Forhåpentlig kan jeg holde denne fantastiske klubben i Premier League, la han til.

Tett

52-årige Gracia tok over som Leeds-manager så sent som 21. februar i år. Han erstattet da amerikaneren Jesse Marsch, som måtte gå etter svake resultater over lang tid.

Siden Gracias inntog tok ikke poengfangsten seg opp betydelig.

Leeds ligger på plassen over nedrykksstreken i den engelske toppdivisjonen foran de fire siste kampene. Kun målforskjellen skiller dem fra Nottingham Forest på plassen bak.

Nestjumbo Everton har kun ett poeng mindre enn Elland Road-klubben.

Tøft

Leeds har et vrient kampprogram foran seg. Manchester City (b), Newcastle (h), West Ham (b) og Tottenham (h) gjenstår før sesongslutt.

Sparkede Javi Gracia har en svært lang managerkarriere bak seg. Han har trent et titalls klubber de siste 20 årene. Fra før har han blant annet ledet Watford i Premier League.

Tirsdag ble det kjent at Leeds også kvitter seg med fotballdirektør Victor Orta.