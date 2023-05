Sjokkresultater i Toppserien: RBK stoppet av Avaldsnes – Brann tapte for tabelljumboen

John Arne Riise kunne juble for Avaldsnes-poeng mot Rosenborg i Toppserien. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Toppserien bød på store overraskelser tirsdag. Rosenborg ble holdt til 1-1 av John Arne Riises Avaldsnes, mens Brann falt 1-2 for poengløse Arna-Bjørnar.

RBK styrte med en knepen borteseier, men trønderne greide ikke å holde unna. I det 81. minutt styrte Ida Natvik inn utligningen fra kort hold. Hun hadde da akkurat kommet inn fra benken.

På sidelinjen kunne Riise juble over å ha gjort et svært vellykket grep.

Emilie Nergård ga Rosenborg ledelsen tidlig i andre omgang. Hun scoret på et lavt innlegg fra venstre.

Uavgjortresultatet gir Vålerenga muligheten til å øke luken på toppen med seier over LSK Kvinner onsdag. Oslo-laget er foran Rosenborg på målforskjell (16 poeng på begge).

Avaldsnes har plukket åtte poeng hittil. Det holder til en 6.-plass.

Kjempeskrell

I Bergen kom det en enda større skrell. Branns tittelforsvar fikk seg en ny og stygg knekk ved å tape 1-2 for bynabo Arna-Bjørnar. Seieren ga årets første poeng til tabelljumboen.

Gjestene sto med seks strake tap og en målscore på 3-17 før derbyet.

Stine Hovland ble matchvinner etter å ha sendt en ball i en bue over Brann-keeper Sandra Stavenes etter en time. Hun avsluttet etter at Miljana Ivanovic hadde lagt et knallhardt frispark inn i boksen.

Svakt

Før pause tok Arna-Bjørnar en fortjent ledelse ved Sigrid Aas. Hun fikk foten på et innlegg som kom inn langs bakken. Bortelaget hadde ikke lenge før truffet stolpen og skapt flere sjanser.

Brann hevet seg etter baklengsmålet, og etter 34 minutter kom utligningen. Marthine Østenstad gjorde 1-1 på en frekk lobb.

Etter sju runder ligger Brann på 4.-plass med kun 11 poeng. Fjorårets mester har kun vunnet én av sine fem siste oppgjør.