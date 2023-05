Vaksinekrav faller bort – Djokovic kan delta i US Open

Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic kan delta i US Open nå som USA opphever vaksinekravet for tilreisende. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP / NTB

NTB

Neste uke fjernes kravet om vaksine for å reise inn i USA. Det betyr at den serbiske tennisstjernen og vaksinemotstanderen Novak Djokovic kan delta i US Open.