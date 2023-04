Sandvolleyball: Finaletap for Mol/Sørum i Brasil – røk for tsjekkisk duo

Anders Mol og Christian Sørum avbildet under fjorårets EM i sandvolleyball. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Anders Mol og Christian Sørum kom til kort og tapte søndagens finalekamp på verdenstouren i sandvolleyball i Brasil.

Stjerneduoen ble slått av tsjekkerne Ondrej Perusic og David Schweiner med 19-21, 21-15, 11-15.

Det var det andre finalenederlaget for Mol/Sørum etter at de innledet verdenstoursesongen med tittelseieren i Qatar i februar. Måneden etter var de nest best mot svenskene Jonatan Hellvig og David Åhman.

For første gang på seks år sto Perusic og Schweiner igjen som vinnere etter en duell med nordmennene. Før søndagens oppgjør var fasiten åtte strake tap mot Mol og Sørum.

Tidligere i uken ble Tsjekkia-paret slått i strake sett i puljespillet i Uberlandia.

Søndag var de på revansjtokt og bød på tøff motstand. Et stykke ut i åpningssettet så det lovende ut for Mol og Sørum, men 11-7 ble raskt til 13-16. Vendepunktet kom etter en tsjekkisk timeout.

Schweiner hevet blokkspillet, og Norge begynte å gjøre flere feil. I andre sett klarte de norske å holde på ledelsen og utlignet finalen.

Men i tredje og avgjørende sett mistet de igjen kontrollen etter en god start. 4-1 ble til 4-3, og Perusic/Schweiner så seg ikke tilbake etter å ha tatt seg opp i 9-8.

– Atmosfæren her var utvilsomt en avgjørende faktor. Den gjorde at vi greide å vinne til slutt, sa Perusic i et intervju vist på Vsport.

Tidligere på dagen ble det norsk seier over nederlenderne Steven van de Velde og Matthew Immers i semifinalen. Også da ble det tap i første sett, men Mol og Sørum slo tilbake og vant med sifrene 20-22, 21-11, 15-9.