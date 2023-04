Aktivister ber om hjelp til å «forstyrre» OL i Paris i 2024

Sommeren 2024 skal det arrangeres OL i Paris. Aktivister ber folk melde seg «frivillig» for å sabotere lekene.

En gruppe som misliker tanken på at OL skal arrangeres i Paris neste sommer forsøker å rekruttere folk som kan delta i sabotasje av lekene. Gruppen som på fransk kalles «Saccage 2024» (Ødeleggelse 2024) ber om at folk melder seg «frivillig» til å «hjelpe» arrangøren under Paris-OL, for så å «forstyrre» arrangementet fra innsiden.

– Frivillighet skal være til fellesskapets beste, men det er ikke tilfelle for de olympiske leker, sier et medlem av gruppen som går under navnet «Arthur» til The Guardian.

Klima og penger

«Arthur» skal være en 25 år gammel miljøaktivist som bor i den franske kommunen Saint-Denis hvor deler av de olympiske lekene skal holdet. Han sier at han planlegger å melde seg frivillig og trekke seg i siste liten med det formål å forstyrre lekene, eller gjøre skade «innenifra».

Gruppen «Saccage 2024» og andre kritikere av Paris-OL mener at lekene har en negativ innvirkning på klima og at det kun er store bedrifter og «eliten» som tjener på det, noe gruppen mener lokalbefolkningen ikke gjør.

«Saccage 2024» har ikke opplyst om hvor mange de hittil har rekruttert som det de kaller «forstyrrere», men sier at gruppen har sett en økning i interessen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tvang gjennom sin pensjonslov uten at det franske parlamentet stemte over den.

Trenger 45.000

The Guardian skriver at OL-arrangørene vil rekruttere hele 45.000 frivillige til Paris-lekene. Søknadsfristen for å søke går ut i starten av mai, og arrangørene skal ta seg god tid til å forsikre seg om oppriktigheten til søkerne.

Det vil utføres bakgrunnssjekker av de frivillige, skriver den britiske avisen.

Kandidater må vise til egen motivasjon og erfaring for å få en plass som frivillig. I tillegg vil det gjøres intervjuer med frivillige som skal inneha enkelte roller.

Tar høyde for droneangrep

Det er ikke bare aktivister OL-arrangørene bekymrer seg for skal foreta seg noe. Arrangørene av sommer-OL i Paris utarbeider også beredskapsplaner som blant annet tar høyde for trusselen om et høyteknologisk droneangrep mot lekene.

Bruken av sivile droner av væpnede og kriminelle grupper de siste årene utgjør et nytt og høyteknologisk marerittscenario for OL-arrangører, skriver AFP og NTB.