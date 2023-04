Benzema-hattrick før pause i Real-seier – Barcelona svarte

Karim Benzema (t.h.) jubler med Lucas Vázquez etter å ha gjort sitt andre mål for kvelden i Real Madrids seier over Almeria. Foto: Pablo Garcia / AP / NTB

NTB

Karim Benzemas scoringstrippel gjorde Real Madrid til en vinner igjen i La Liga. Lørdag ble det 4-2 over Almeria.

Hattricket var i boks etter 42 minutters spill. Det kom etter god hjelp fra to brasilianske driblekonger på kantene. Vinícius Júnior la opp til det første målet, mens Rodrygo hadde samme rolle på det andre.

Benzema ordnet 3-0 fra straffemerket. Franskmannen står med 17 nettkjenninger på 22 kamper i La Liga denne sesongen, og han har kun Robert Lewandowski foran seg på toppscorerlista. Der har Barcelona-spissen to mål mer.

Et langskudd fra Rodrygo fjernet all tvil to minutter etter hvilen. Før det hadde Almeria redusert ved Lázaro på overtid av første omgang, mens Lucas Robertone sto bak den fjerde scoringen etter en drøy time. Real Madrid reverserte resultatet etter ydmykende 2-4 for Girona i midtuka.

På tampen var Benzema nær ved å gjøre sitt fjerde mål for kvelden. Han avsluttet på innsiden av stolpen. Også innbytter Marco Asensio rakk å sende en Real-ball i metallet.

Tross den klare seieren skiller det fortsatt 11 poeng opp til serieleder Barcelona, som svarte med 4-0-seier over Betis et par timer senere. Danske Andreas Christensen scoret ledermålet før Lewandowski satte inn sitt 19. seriemål. Raphinha og et selvmål økte seiersmarginen ytterligere.

Også Barcelona slo tilbake etter et tap i midtuka. Da ble det 1-2 for Rayo Vallecano, som lørdag fikk juling av Elche med hele 4-0.