Hauger krasjet ut av seierskampen i Baku: – Han har det fryktelig vondt

NTB

Dennis Hauger (20) var på vei mot sin fjerde seier i Formel 2 i sprintløpet i Baku, men en kollisjon noen runder før slutt ødela.

Det gjensto tre runder da nordmannen gikk i veggen. Løpet hadde akkurat startet opp igjen etter at sikkerhetsbilen måtte ut på banen.

– Det er bare veldig synd. Det er tøft mentalt og få et slikt slag i ansiktet, men man må bare reise seg igjen. Han har det fryktelig vondt. Fysisk har han litt vondt i høyrehånden, tror jeg, sa manager Harald Huysman til Viaplay.

Hauger startet fra sjetteposisjon og fikk en kjempeåpning på løpet da han raskt kjørte seg opp i ledelsen. Han var noe heldig med at flere førere ødela deler på sine biler og enkelt kunne bli forbikjørt.

Flere biler i veggen

Det så ut til at Hauger hadde kontroll på seieren i løpet, men han krasjet i veggen med tre runder igjen. Flere biler led samme skjebne.

– Det er veldig tungt. Nå har han tre løpshelger hvor han har vært uheldig. Han klagde på radioen over at sikkerhetsbilen kjørte for sakte og at han mistet temperatur i dekkene. Da understyrte han, fortsatte Huysman.

Hauger var på vei mot sin annen strake seier i sprintløp da hendelsen inntraff. Han gikk seirende ut av sprintløpet i Australia sist VM-runde.

Prema-dobbel

Prema-fører Oliver Bearman tok seieren i lørdagens løp med lagkamerat Frederik Vesti rett bak.

Søndag venter hovedløpet i Baku. Der er Hauger plassert som nummer fem før starten går. Hauger tok sin hittil eneste hovedløpsseier i nettopp Baku for Prema i fjor. Han står med to triumfer i sprintløp.

Helgen i Baku har allerede hittil vært preget av mange uhell. Flere biler har gått i veggen både i Formel 2 og toppklassen Formel 1. Det er ikke ventet at dramatikken skal avta utover i helgen.