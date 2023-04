VM-trøbbel på gang – Hegerberg og co. kan bli nektet tidlig avreise

NTB

Det bygger seg opp en konflikt mellom klubber og nasjonale forbund før fotball-VM for kvinner. Spillere risikerer å bli holdt igjen for å få mer hvile.

Den europeiske klubbforeningen ( ECA) har ifølge avisen The Telegraph bestemt seg for ikke å frigi spillere til de nasjonale forbundene før ti dager før VM-åpningen. 10-dagersregelen er noe Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har satt som minstekrav for frigivelse av spillere før VM-sluttspill.

Bakgrunnen for reaksjonen fra ECA er at klubbene mener spillerne trenger fri og ferie etter en lang sesong.

– Dette handler ikke om økonomi, men om spillernes helse, sier Claire Bloomfield i ECA.

Hun sier at ECA har fått et «klart mandat» fra sine medlemmer i denne saken.

VM spilles i Australia og New Zealand. Tidsforskjellen dit fra blant annet Europa, gjør at mange av troppene har planlagt å ankomme vel to uker før første kamp. Og mange forbund ser for seg treningssamling på hjemmebane før avreisen.

VM spilles i perioden 20. juli–20. august. Norge skal i aksjon på åpningsdagen mot New Zealand.