Sesongen er over for Wild og Zuccarello etter sviende tap mot Dallas Stars

Minnesota Wild var sjanseløse i hockeykampen mot Dallas Stars. Kampen endte 4–1.

Det ble et surt tap for Wild i den 6. kampen i NHL-sluttspillets 1. runde. Dermed er sesongen over for Mats Zuccarello og hans Wild.

Mats Zuccarello og Wild fikk ingen enkel start på oppgjøret da finske Roope Hintz satt inn første mål for Stars etter seks minutter spill.

Heller ikke andre periode blir noe lyspunkt for Wild, og de går også målløse gjennom denne perioden. Derimot klarte Wyatt Johnston å trenge gjennom Wild sitt forsvar, og økte ledelsen til Stars. Like før andre periode var spilt ferdig økte Mason Marchment ledelsen ytterligere for Stars.

Ikke før i tredje periode klarte Wild å få pucken i mål. Frederick Gaudreau scoret 13 minutter inn i perioden. Det ble likevel for lite for sent, og Wild klarte aldri hente inn ledelsen til Stars.

Like før kampen var over satte Max Domi inn kampens siste mål for Stars, og tapet ble dermed et faktum for Wild.

Zuccarello endte med en spilletid på totalt 20 minutter og 53 sekunder.