Norge tok bronse i curling-VM

Martine Vollan Rønning avbildet i 2021. Hun og Mathias Brænden er Norges representanter i curling-VM for blandet lag. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Det ble seier for Norge i bronsefinalen under curling-VM for blandet lag etter å ha slått Canada 6-2.