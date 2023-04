Celine Borge slet seg videre i California

Celine Borge sliter på 2. runde i LPGA-turneringen i Los Angeles. Foto: Darryl Webb, NTB Les mer Lukk

NTB

Etter en god førsterunde to slag under par greide Celine Borge så vidt å holde seg over cutgrensen på 2. runde av LPGA-turneringen i Los Angeles.