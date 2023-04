Drama da Borussia Dortmund avga poeng i tittelkampen

Borussia Dortmund-trener Edin Terzic diskuterer med dommeren etter at laget hans mente seg snytt for straffespark rett før slutt i 1-1-kampen mot Bochum. Foto: Martin Meissner, AP / NTB

NTB

Målene kom tidlig og dramatikken til slutt da Borussia Dortmund avga viktige poeng i gulljakten i Bundesliga fotball med 1-1 borte mot Bochum.

Gjestene presset veldig i jakten på et vinnermål og trodde de hadde fått det da Mats Hummels nikket i mål etter et hjørnespark i det 90. minutt.

Veteranen ble vinket av for offside, og VAR viste at det var korrekt, men Dortmund-spillerne protesterte likevel vilt. Årsaken var at Erhan Masovic handset i forspillet, da han kastet seg inn i en duell med Niklas Süle og blokkerte ballen med armen.

To ganger

Protestene hjalp ikke, og VAR grep heller ikke inn. Dortmund var allerede misfornøyd med dommerne både på banen og i VAR-bussen etter at Danilo Soares' felling av Karim Adeyimi i det 65. minutt ikke resulterte i straffespark. Den situasjonen virket helt klar.

Etter åtte tilleggsminutter måtte serielederen innse at to poeng gikk tapt, og Bayern München vil gå forbi med seier over Hertha Berlin søndag.

Julian Ryerson var byttet ut rett før dramatikken på tampen.

Tidlige mål

Bochum-kaptein Anthony Losilla ga hjemmelaget ledelsen før det var spilt fem minutter, med et flott skudd i returrommet. Ledelsen varte bare to minutter, før Donyell Malen brøt gjennom på et langt framspill fra Hummels. Innlegget gikk forbi Sebastian Haller, men ved lengste stolpe kunne Karim Adeyemi bare sette foten på ballen.

Tross et vell av Dortmund-sjanser ble det ikke flere mål.