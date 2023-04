Britiske medier: Qatar-sjeik vil gi rekordbud på Manchester United – 67 milliarder kroner

Manchester United, her ved Bruno Fernandes, kan bli den dyreste idrettsklubb som noen gang er solgt dersom budet fra Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad al-Thani godtas. Foto: Alastair Grant, AP / NTB

NTB

Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al-Thani varslet et «rasjonelt» bud på Manchester United fredag. Ifølge britiske medier er det på 5 milliarder pund.

The Times og Daily Mail hevder å kjenne til størelsen på budet. 5 milliarder pund tilsvarer 67 milliarder kroner etter dagens kurs og vil gjøre United til den dyreste idrettsklubb noensinne.

Summen er fortsatt lavere enn de 6 milliarder pund den amerikanske Glazer-familien har ønsket. De har satt en budfrist fredag kveld klokka 23 norsk tid.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffes selskap Ineos er også med i kampen om å bli ny United-eier. Ifølge flere medier vil han legge fram et bud på å ta over drøyt 50 prosent av aksjene i klubbene og tilby Glazer-familien å beholde en eierandel på 20 prosent.

Rekordsummen for kjøp av en idrettsklubb er 6 milliarder dollar (tilsvarer 4,8 milliarder pund). Det er prisen som er avtalt for det forestående eierskiftet i NFL-laget Washington Commanders.

Sjeik Jassim har ifølge britiske medier gjort det klart at han har midler til både å kjøpe klubben og investere i den, gjennom spillerkjøp, infrastruktur og prosjekter i lokalmiljøet. En av grunnene til at Glazer-familien er upopulære eiere er at de har påført klubben stor gjeld.