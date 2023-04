Sykkelproff mistet jobben etter kattedrap

NTB

Syklisten Antonio Tiberi (21) fristilles fra sin kontrakt etter at han skjøt og drepte katten til turistministeren i San Marino med et luftgevær.

Det opplyser Trek-Segafredo i en pressemelding fredag ettermiddag. Episoden som skjedde tidligere i år fikk mye oppmerksomhet, og i slutten av februar ble Tiberi suspendert av laget.

«Trek-Segafredo og Antonio Tiberi har blitt enige om å avslutte kontrakten med umiddelbar virkning etter at rytterens handlinger under suspensjonen ikke oppfylte våre kriterier for å komme tilbake til laget», heter det i uttalelsen fredag.

Tiberi fortalte i retten at han kun ønsket å teste skytekapasiteten på sitt nyinnkjøpte luftgevær. Han skal først ha siktet på et veiskilt før katten dukket opp.

– Jeg hadde ingen intensjon om å drepe dyret, jeg trodde det ikke var dødelig, sa Tiberi foran en dommer, ifølge den italienske avisen Corriere della Sera.

– Jeg innrømmer at jeg siktet på den, og til min overraskelse traff jeg faktisk, la syklisten til.

Straffen for dyredrap i San Marino er 4000 euro i bot. Det tilsvarer snaut 44.000 kroner. I Italia kan et slikt lovbrudd straffes med to til fire år i fengsel.