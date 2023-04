Leclerc slo Verstappen – vant kvalifiseringen i Baku

NTB

Ferrari-fører Charles Leclerc noterte seg for sesongens første kvalifiseringsseier til hovedløpet i Aserbajdsjans Grand Prix.

Red Bull hadde vunnet alle de tre første kvalifiseringene før helgen i Baku, men fredag viste Leclerc kjempefart i sin Ferrari og tok seieren foran VM-leder Max Verstappen og Sergio Perez. Begge de sistnevnte kjører for Red Bull.

Red Bull har vunnet også de tre første løpene denne sesongen, der Verstappen og Perez har tatt henholdsvis to og én seier, mens Ferrari har slitt.

Leclerc var 188 hundredeler foran Verstappen i fredagens kvalifisering.

– Selvfølgelig er jeg overrasket. Vi hadde tenkt at det hadde vært en bra uke om vi bare var bak Red Bull, men nå er vi fremst. Det er en veldig utfordrende uke for oss førere, sa Leclerc i et intervju med arrangøren.

Mercedes-fører George Russell hadde en skuffende kvalifisering og røk ut i 2. runde. Han starter som nummer elleve i løpet. Lewis Hamilton ble nummer fem.

Identiske tider

Underveis i den tredje kvalifiseringsrunden hadde Verstappen og Leclerc helt identiske tider, men Verstappen var foran som følge av at han satte sin tid før monegaskeren. I siste forsøk forbedret Leclerc seg kraftig og tok seieren.

– Det er alltid vanskelig her. Vi prøvde noe nytt i det siste forsøket, men det gikk ikke. Vi vet at vi har en veldig god løpsbil, så alt i alt er det ikke så ille, sa Verstappen.

Pierre Gasly i Alpine hadde en svært dårlig dag. Først begynte bilen hans å brenne under treningen, mens han i kvalifiseringen krasjet i veggen. Også AlphaTauris Nyck de Vries måtte bryte etter en kollisjon.

Begge førerne kom tilsynelatende uskadd fra episodene. Det skal i tillegg kjøres sprintløp lørdag, som det første av seks denne sesongen.

Nytt format

Formel 1 skal bruke et nytt format i Baku-helgen. Fredagens kvalifisering gjelder bare for søndagens hovedløp, mens lørdagens sprintløp skal stå for seg selv med en egen kvalifisering i forkant av løpet.

Inntil nå har det vært kvalifisering fredag for lørdagens sprintløp. Sprintløpet har i sin tur avgjort rekkefølgen for søndagens hovedløp. Håpet er at førerne skal være mer villige til å by på underholdende racing i sprintløpet når de ikke risikerer å ødelegge egen startposisjon i hovedløpet.

Sprintløpet starter 15.30 lørdag. Det kjøres kvalifisering til det løpet fra klokken 10.30.