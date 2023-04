Sagosen om det nye livet: – Det aller største trofeet man kan få

Sander Sagosen under pressetreffet foran håndballlandslagets EM-kvalifisering mot Finland som spilles i Gjøvik Fjellhall søndag.

NTB

Sander Sagosen er to måneder unna en helt ny hverdag. Han jakter på nye håndballtitler i ukene som kommer før flyttingen til Trondheim.

Søndag spiller Norge siste EM-kvalkamp mot tabelljumbo Finland hjemme i Gjøvik. Norsk seier vil gi gruppeseier og toppseeding i trekningen. Mesterskapet spilles i Tyskland i januar neste år.

Men før det skal Sagosen rulle ut en ny hverdag. Kona Hanna og han blir foreldre til sommeren. Familien skal inn i nybygd hus i Trondheim.

– Jeg gleder meg ekstremt. Det er det største man kan oppnå i livet. Det er det aller største trofeet man kan få. Vi gleder oss ekstremt til det. Vi har vært veldig heldige, og alt har gått veldig bra med Hanna, sier Sagosen til NTB.

Det er en gutt som venter.

– Navnet er ikke bestemt. Det sitter vi og ruger på, sier Sagosen.

Håndballstjernen er mannen Kolstad skal bygge sin storsatsing rundt. Etappe to av det prosjektet starter om vel to måneder. Målet er å vinne Champions League.

– Det prosjektet flyter og går som det skal. Jeg er imponert over jobben som er gjort.

Sagosen avslutter Kiel-oppholdet i løpet av vel halvannen måned. Laget hans er for fullt med i gullkampen i Bundesliga og klar for kvartfinale i mesterligaen mot Paris Saint-Germain. Sluttspillet i Champions League har finale i Köln 18. juni.

– Det er nå de morsomme kampene kommer. Alt avgjøres i det vi har kjempet for i et år. Det er helt klart viktig å avslutte med forhåpentligvis en tittel eller to.

Sagosen opplyser at kona Hanna flytter inn i det nye huset i slutten av mai. Den vordende faren kommer så fort sesongen er over.