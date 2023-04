Norge til semifinale i curling-VM

Martine Vollan Rønning avbildet i 2021. Fredag ble hun sammen med Mathias Brænden semifinaleklar i curling-VM for blandet lag. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Norge er for fullt med i racet om VM-medaljene i curling for blandet lag. Fredag ble semifinalebilletten klar etter 8-5 over Estland.