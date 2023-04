Brann får flest billetter til cupfinalen

Brannsupportere jubler etter semifinalen i cupen mellom Stabæk og Brann på Nadderud stadion. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Tirsdag ble det klart at Brann og Lillestrøm er klare for vårens cupfinale for herrer på Ullevaal stadion. Der vil det dukke opp flest rødkledde supportere.