Matip matchvinner i Liverpools snuoperasjon – Moyes raste mot dommeren

NTB

Den kamerunske midtstopperen Joel Matip scoret sitt første mål for sesongen i Liverpools 2-1-seier over West Ham. Mesterligahåpet er ikke helt ute.

Etter halvspilt 2.-omgang stanget Matip ballen hardt i mål. I første omgang var det Coady Gakpo som utlignet med et flott langskudd.

Lucas Paquetá ga vertene ledelsen etter bare elleve minutter.

Det var underholdende i London. Etter 55 minutter ble et mål av Jarrod Bowen annullert av VAR for en svært hårfin offside. Så dukket Matip opp og sørget for de rødkleddes tredje strake seier i serien etter en tøff periode.

I det 88. minutt ropte West Ham på straffe da Danny Ings sparket ballen i hånden til Thiago fra kort hold. Ballen spratt deretter og traff hånden igjen. Armen var ut fra kroppen til Liverpool-spilleren, og en rasende West Ham-manager David Moyes konfronterte dommeren etter sluttsignalet.

– Kan ikke nok

– Jeg har sett det om igjen, og jeg synes det skulle vært straffe. Dommerne kommer sikkert med noe tull om at armen var ute fordi han holdt på å falle og måtte ta seg for, men det er hans egen feil når han kaster seg for å blokkere, sa Moyes.

– Det verste er den manglende respekten fra VAR-rommet, som ikke engang ber dommeren om å se på det. Noen i det rommet kan ikke nok om fotball til å forstå at det var en situasjon som måtte vurderes.

Liverpool-manager Jürgen Klopp uttrykte forståelse for kollegaens irritasjon.

Forstår det

– Jeg har akkurat hørt om den situasjonen. I mine øyne falt han på ballen, men jeg forstår at Moyesie ser det annerledes, sa han.

Seieren gjør at Klopps menn er på 6.-plass i Premier League med seks poeng opp til Manchester United på den viktige 4.-plassen. United har dog to kamper mindre spilt.

West Ham kom til kampen med kun ett tap på de elleve siste oppgjørene i ulike turneringer. Etter en skjev start på sesongen er Moyes og co. på 14.-plass.