Sander Berge skjøt Sheffield United til Premier League. Her fra FA-cupsemifinalen sist helg. Foto: David Cliff, AP / NTB

NTB

Sheffield United slet da opprykket til Premier League skulle sikres onsdag, men Sander Berges scoring i det 58. minutt sendte hjemmefansen til himmels.

Semifinaletapet mot Manchester City i FA-cupen sist helg var glemt da West Bromwich Albion ble slått 2-0 og klubben var tilbake i eliten. Etter Berges scoring så ikke hjemmelaget seg tilbake, og Anel Ahmedhodzic trygget seieren i det 76. minutt.

Berges scoring kom etter en fryktelig forsvarsfeil av Brandon Thomas-Asante og nydelig assist fra Iliman Ndiaye.

Gardner-Hickman slo en blind bakoverpasning og forærte hjemmelaget ballen. Ndiaye nådde den først og lurte vekk WBA-forsvarer Semi Ajayi med en frekk skuddfinte. Han kunne ha avsluttet selv, men så Berge på et tungt løp og rullet ballen til ham. To WBA-spillere skled inn mot ham fra hver sin side for å blokkere, men Berge var iskald og banket ballen i mål før de nådde fram.

I det 76. minutt ble et hjørnespark klarert rett til George Baldock, som på volley sendte ballen inn i feltet igjen. Ved lengste stolpe satte Ahmedhodzic foten på ballen og punkterte kampen.

Snytt for straffe

WBA innledet kampen klart best og burde ha ledet tidlig. Før det var spilt to minutter fikk Karlan Grant ballen servert av Jed Wallace. Fra kort hold greide han ikke å bestemme om han skulle nikke eller ta den ned. Ballen traff ham, gikk i bakken og over.

Berge så ut til å ha høye skuldre og gjorde et par tekniske feil tidlig i kampen, men han hadde Uniteds første mulighet med et distanseskudd som gikk over mål.

I det 13. minutt burde WBA ha fått straffe da Max Lowe felte Brandon Thomas-Asante. TV-bildene viste at det var innenfor 16-meterstreken, men gjestene fikk bare frispark. Det er ikke VAR i mesterskapsserien.

Sheffield United spilte seg inn i kampen, men var litt heldig som ikke lå under til pause.

Sceneskifte

Etter sidebytte var hjemmelaget best, og Berges scoring løftet både publikum og spillerne.

I den omgangen var det Sheffield United som ble nektet straffespark, først da Jed Wallace brukte ulovlige midler mot James McAtee og senere da Oli McBurnie ble dyttet av Darnell Furlong da han skulle nikke inn et Berge-innlegg ved lengste stolpe.

Sheffield United var i 2019 tilbake i Premier League for første gang siden 2007, men det ble nedrykk etter to sesonger. Denne gang håper fansen at det skal vare.