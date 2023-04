Chelsea-krisen fortsetter – røk for formsvake Brentford

Brentford jubler etter at Bryan Mbeumo gjorde 2-0. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Frank Lampards Chelsea fortsetter sin bedrøvelige rekke med resultater. Onsdag ble det 0-2-tap for Brentford. Chelsea har ikke vunnet på halvannen måned.

På Stamford Bridge var det håp for en etterlengtet opptur da et formsvakt Brentford-lag møtte til kamp. Thomas Franks lag kom til London med seks kamper uten seier.

Nok en gang ble det nederlag. Frank Lampard har notert seg for fem tap og 1-9 i målforskjell etter at han tok over. Chelsea står med kun fire seirer på de 23 siste i Premier League.

Kaptein César Azpilicueta var uheldig åtte minutter før pause på en Brentford-corner. Ballen traff hofta til spanjolen og gikk i mål.

Hjemmelaget så bedre ut etter hvilen, men Brentford holdt unna.

Åtte strake uten seier

Bryan Mbeumo gjorde vondt til verre for Lampard med sin scoring tolv minutter før slutt.

Tar man med Champions League-møtene mot Real Madrid, har ikke London-klubben tatt en seier på de siste åtte forsøkene.

Thomas Tuchel og Graham Potter har ledet Chelsea tidligere denne sesongen før Lampard ble hentet på midlertidig basis. De blåkledde ligger på 11.-plass med 39 poeng. Det gjenstår seks kamper. Neste oppgave for Chelsea blir ikke lett mot Arsenal på bortebane.

Livsviktig Forest-seier

Steve Coopers Nottingham Forest har slitt voldsomt i Premier League. Onsdag kveld kom den første seieren siden februar da Brighton ble slått 3-1 hjemme.

Det så ikke lovende ut for Cooper og hans mannskap. 18 år gamle Facundo Buonanotte scoret i sin første Premier League-kamp fra start etter 37 minutter.

Like før pause kom utligningen da Brightons Pascal Gross var uheldig i eget felt.

Danilo sendte City Ground til himmels med sin scoring 20 minutter før slutt. Morgan Gibbs-White la på til 3-1 på overtid på et straffespark.