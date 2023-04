Sørensen skuffet over valgkomiteen i idrettsforbundet: – Ikke verdsatt nok

NTB

Vibecke Sørensen er ikke innstilt til fornyet plass i idrettsstyret. Hun stusser over at innsatsen og erfaringen hennes ikke «er verdsatt nok».

Onsdag la valgkomiteen i Norges idrettsforbund (NIF) fram innstillingen til nytt styre. Der var det ikke rom for Sørensen, som har hatt rollen som en av to visepresidenter siden 2019.

– Jeg forstår at det å få på plass en innstilling er krevende, men jeg er skuffet og overrasket over at den innsatsen jeg har vist, og den kompetansen og erfaringen jeg har, ikke er verdsatt nok til å få en plass, sier den tidligere skøytepresidenten til TV 2.

I innstillingen ble Sørensen byttet ut med Arne Bård Dalhaug. Hun har fått en forklaring fra valgkomiteen på at vrakingen i stor grad skyldtes «en kabal som skal gå opp».

– Samtidig fikk jeg gode tilbakemeldinger på jobben som har blitt gjort, og at jeg har en kompetanse som har vært til nytte for norsk idrett, sier 54-åringen.

Sørensen er blitt sett på som en nær støttespiller for idrettspresident Berit Kjøll.

– Jeg må si det at de ikke har Vibecke Sørensen, 1. visepresident, på innstillingen sin … Det er skremmende. Det skremte meg litt at hun ikke var på listen over det vi fikk presentert, sa Kjøll til NRK.

Selv fikk hun ikke tillit blant flertallet i valgkomiteen. Sju av ti medlemmer pekte i stedet på Zaineb Al-Samarai i spørsmålet om presidentvervet.