Al-Samarai innstilt som ny idrettspresident – valgkomiteen ikke upåvirket av NIF-støyen

Berit Kjøll (67) ønskes ikke med videre som idrettspresident, konkluderer valgkomiteen før tinget i juni. Den peker på Zaineb Al-Samarai (35) som arvtaker.

Onsdag la valgkomiteen fram sin innstilling. Presidentkampen avgjøres første helgen i juni i Bergen.

Innstillingen ble lagt fram etter en lang periode med støy rundt Norges idrettsforbund og sittende president Kjøll. På spørsmål fra NTB om støyen har påvirket valgkomiteens arbeid, svarer leder Terje Roel:

– Man kan ikke være helt upåvirket. Men jeg tør påstå at vi i liten grad har blitt påvirket av støyen rundt oss. Men vi er selvfølgelig mennesker vi også og leser i media. Vi ser hva som skjer.

Roel opplyste videre at valgkomiteen leverte en delt innstilling når det gjaldt presidentvervet. Sju medlemmer innstiller på Al-Samarai.

– Hun vil ifølge flertallet i valgkomiteen virke samlende på styret, la Roel.

Tre personer i komiteen ville ha Kjøll for en ny periode. Mindretallet besto av Mona Adolfsen, Mads Stian Hansen og Astrid Waaler Kaas.

Holmlia-leder

Al-Samarai har vært medlem av idrettsstyret siden 2019 under nåværende president Kjøll.

Støtten til Zaineb Al-Samarai har økt de siste månedene både fra særforbund og idrettskretser.

Al-Samarai kom til Norge som flyktning fra Irak da hun var sju år gammel. Hun jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver i Storm Samfunn AS, et selskap eid av Petter Stordalen.

Al-Samarai er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som politiker. Hun satt i bystyret i Oslo i perioden 2011 til 2015. Fra 2017 til 2021 var hun vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet.

Den foreslåtte idrettspresidenten har blant annet vært leder av Holmlia Sportsklubb.

Kjøll vant i 2019

Kjøll avgjorde presidentvalget for snart fire år siden med 50,61 prosent av stemmene mot storfavoritten Sven Mollekleivs 49,39.

164 personer skal stemme fram en idrettspresident. 75 representerer særforbundene, 75 kommer fra idrettskretser og 14 fra idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves altså minst 83 stemmer for å vinne valget.

Det er andre gang på rad at valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg av sittende idrettspresident. For fire år siden gikk komiteen for Mollekleiv. Sittende president var da Tom Tvedt.

Dalhaug ny visepresident

Dersom valgkomiteen får det som den vil, får Al-Samarai med seg Arne Dalhaug som ny visepresident. Han erstatter Vibecke Sørensen i styret. 2. visepresident Sondre Sande Gullord er ikke på valg.

– For mange som er opptatt av idrett, er Arne en ukjent person, men valgkomiteen har blitt overbevist om at han er riktig person. Han er idrettsentusiast, med bred erfaring fra egen og barnas idrettsaktivitet i og utenfor Norge.

– Han vil tilføre idrettsstyret en stor organisasjonskompetanse, la han til.

Dalhaug har blant annet bakgrunn fra forsvaret.

En enstemmig valgkomité har innstilt Dalhaug.