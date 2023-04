Norges idrettsforbund beklager skaden varslingssaken har påført norsk idrett

NTB

Idrettsstyret beklager den negative oppmerksomheten, skaden og omkostninger varslingssaken har påført norsk idrett. Kostnadene ble høyere enn tidligere oppgitt.

Det fremkommer av en uttalelse styret vedtok på sitt møte denne uken.

Idrettsstyret meldte i slutten av mars at varslingssaken var avsluttet, men den siste tiden har den likevel fortsatt å få oppmerksomhet. Da idrettspresidenten og resten av toppledelsen i Norges idrettsforbund møtte pressen onsdag, ble den igjen et tema.

I uttalelsen idrettsstyret nå har vedtatt får både varsler, omvarslede og hele norsk idrett en beklagelse.

«Idrettsstyret anerkjenner at varsler var i sin fulle rett til å varsle, ikke kan kritiseres for varselet eller behandlingen av det og understreker at vedkommende er en lojal og dyktig medarbeider», heter det.

Også etter forrige styremøte fikk varsler en beklagelse. Denne gangen går den også til omvarslede.

Ut mot Elsafadi

«Idrettsstyret anerkjenner at omvarslet ikke har brutt Arbeidsmiljølovens regler og understreker at vedkommende er en lojal og dyktig tillitsvalgt».

Videre beklager styret belastningen omvarslede er påført.

I en uttalelse nummer to rettes det samtidig kritikk mot uttalelser som har kommet mot idrettspresidenten i mediene den siste tiden.

Idrettsstyremedlem Marco Elsafadi, som er omvarslede i saken, har blant annet vært tøff i omtalen av Kjøll.

«Idrettsstyret mener at uttalelser i media med negative personkarakteristikker av idrettspresidenten og andre er sterkt beklagelig. Dette er lite egnet til å skape et konstruktivt klima for samarbeid og håndtering av utfordrende saker», skriver styret.

Fåmælt Kjøll

På spørsmål fra NTB sier Kjøll følgende om beklagelsene bekrefter at prosessen har vært for dårlig.

– Som jeg sa innledningsvis etter at saken ble avsluttet, har den fått stor oppmerksomhet med ulikt fokus. Nettopp derfor tok vi den opp til diskusjon i styret i går. Vi har da med dette landet saken med disse uttalelsene.

– Noen flere kommentarer utover det, har jeg ikke, sa Kjøll.

Det ble også opplyst onsdag at kostnadene for den mye omtalte varslingssaken endte på 1,4 millioner kroner ekskusiv moms.