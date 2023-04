Marerittkamp for Zuccarello og Wild – nå kan sluttspillsdrømmen ryke

Dallas Stars vant 4–0 i den femte kampen i første sluttspillsrunde mot Minnesota Wild. Foto: Tony Gutierrez / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det brenner et blått lys for Mats Zuccarello og Minnesota Wild om de skal ta seg videre i kampen om Stanley Cup-trofeet. Natt til onsdag gikk de på et nytt tap.