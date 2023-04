Bensons drømmemål gjorde Burnley til mester

Sander Berge og hans Sheffield United kan sikre opprykk onsdag, men førsteplassen i mesterskapsserien er ute av rekkevidde etter at Burnley slo naboen Blackburn tirsdag. Foto: David Cliff, AP / NTB

NTB

Burnley sikret seriemesterskapet på nivå to i engelsk fotball med 1-0-seier i lokaloppgjøret borte mot Blackburn. Innbytter Manuel Benson ble matchvinner.

Blackburn jager opprykkskvalifisering og solgte seg dyrt, men i det 66. minutt plukket Benson opp ballen i hjemmelagets sone, la den over på venstrefoten og skrudde den i lengste kryss.

Benson herjet etter at han kom inn for Vitinho i det 58. minutt. I tillegg til scoringen sto han bak flere gode muligheter, og på overtid hadde han en avslutning i tverrliggeren.

Det gnistret til mellom spillerne i en dramatisk sluttfase. Litt tidligere i overtiden hadde Blackburn en stor sjanse, og det oppsto håndgemeng både etter en cornersituasjon og etter sluttsignalet, før Burnley-manager Vincent Kompany og hans spillere kunne starte feiringen.

Avgjort

Burnley har for lengst sikret opprykk til Premier League, men nå er det klart at laget ender på topp i mesterskapsserien. Det er 13 poeng ned til Sheffield United, som har fire kamper igjen å spille.

Sander Berge og hans lagkamerater i Sheffield-klubben trenger bare en seier til for å slå følge med Burnley opp til Premier League, og den kan komme i onsdagens hengekamp hjemme mot West Bromwich Albion.

United er fire poeng foran tredjeplasserte Luton, som har to kamper igjen å spille.

Blackburn er etter tirsdagens tap nede på 8.-plass, men med like mange poeng som lagene på 6.- og 7.-plass i den jevne kampen om opprykkskvalifisering.

Nær opprykk

I 1. divisjon vant serieleder Plymouth 2-0 over Bristol Rovers, og laget sikrer opprykk om det blir seier over Burton lørdag. Ipswich på 2.-plass har også matchball i opprykksjakten etter sin 3-0-seier over Barnsley.

I 2. divisjon er både Northampton og Stevenage en seier fra å slå følge med serievinner Leyton Orient opp en divisjon. Stevenage tok en viktig 1-0-seier over Swindon på bortebane tirsdag.