Formel 1 endrer formatet for sprintløp med umiddelbar virkning

Formel 1 endrer formatet for helgene med sprintløp. Det får betydning for Lewis Hamilton (til v.), Max Verstappen og de andre stjernene i motorsportens ypperste klasse. Foto: Scott Barbour, AP / NTB

NTB

Formel 1 gjør med umiddelbar virkning endringer i formatet for helger med sprintløp. De skal ikke lenger avgjøre startrekkefølgen i søndagens hovedløp.

Formel 1 melder om endringen på sitt nettsted. Den nye ordningen gjelder allerede fra Aserbajdsjans Grand Prix i Baku kommende helg.

I helger med sprintløp blir det heretter kvalifisering allerede fredag for søndagens hovedløp. Lørdag blir det sprintløp over 100 kilometer, med en egen kvalifisering på en halv time i forkant (12 minutter for 1. del, 10 minutter for 2. del og 8 minutter for 3. og siste del).

Poengfordelingen i sprintløpene blir den samme som tidligere, med 8 til vinneren, ned til 1 for 8.-plass.

Inntil nå har det vært kvalifisering fredag for lørdagens sprintløp. Sprintløpet har i sin tur avgjort rekkefølgen for søndagens hovedløp. Håpet er at førerne skal være mer villige til å by på underholdende racing i sprintløpet når de ikke risikerer å ødelegge egen startposisjon i hovedløpet.

I tillegg til Aserbadsjan blir det sprintløp i Østerrike, Belgia, Qatar, USA og São Paulo i år.