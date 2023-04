Bjørn Dæhlie på flyttefot

Skilegenden Bjørn Dælie har i likhet med andre formuede nordmenn fått kritikk for å rømme Norge til fordel for Sveits, som har et vesentlig mer lukrativt skattenivå.

Men denne gang flytter ikke skilegenden langt.

Ifølge Børsen skal Dæhlie ha meldt flytting allerede i november, men den nye adressen er oppdatert i folkeregisteret 16. april.

Ifølge nettstedets opplysninger flytter skikongen internt i Sveits. Dermed er det ikke duket for retur til hjemlandet ennå.

55-åringen har tidligere måttet tåle til dels hard kritikk for sitt valg om å vrake Norge til fordel for Sveits hvor skattetrykket er helt annerledes enn i Norge.

Vurderte flytting i flere år

Da nyheten om Dæhlies flytteplaner ble kjent i februar i fjor, uttalte han dette:

– Vi er midt i 50-årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå, bekreftet Dæhlie overfor Nettavisen. Familien skal ha vurdert flytting i flere år før de gjorde alvor av planene.

To år før utflyttingen til Sveits meldte den meritterte langrennsløperen flytting til Bø i Vesterålen. Hovedårsaken var den lave formuesskatten som den fraflytningstruede kommunen kunne tilby.

Eiendomsmekler bekrefter salg



Etter mye motbør i mediene, kvittet Dæhlie og kona Vilde Falch-Ytter seg med huset nordpå.

Etter et drøyt års botid i byen Zug noen mil sør for hovedstaden Zürich i Sveits, er familien på flyttefot igjen, denne gang til Nidwalden i distriktet Hergiswil, som ligger noen mil lenger sør enn Zug.

Eiendomsmekler Patrick Fox bekrefter overfor Børsen at han har solgt leiligheten til Bjørn Dæhlie, men vil ikke kommentere salgssummen. En lokal innbygger forteller at Hergiswil tilhører en av kantonene med veldig lave skatter, det vil si 25,3 prosent.

Terrasse på 152 kvadratmeter



Dæhlies nye krypinn er bygd i 2014 og har et boareal på 222 kvadratmeter. Boligen har tre bad og tre soverom. Terrassen er på hele 152 kvadratmeter med storslått utsikt over innsjø og fjell.

Bjørn Dæhlie er tidenes tredje mestvinnende vinterolympier, bare slått av Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Han har vunnet samt ni VM-gull og er sammenlagtvinner av verdenscupen seks ganger. Dæhlie har for lengst sikret seg en plass i historiebøkene.

Etter at skikarrieren var over gjorde han relativt raskt karriere innen eiendomsbransjen. Han har også sitt eget klesmerke.

Milliardærene forlater Norge



Bjørn Dæhlie ramler utslitt i mål og vinner femila under Nagano-OL i 1998. Les mer Lukk

Foruten Dæhlie, har blant andre industrieier og investor Kjell Inge Røkke, barnehagemilliardærene Jacob og Randi Sundby, milliardæren Jens Rugseth, Rema-arvingene Kristoffer og Viktoria Reitan, Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl og idrettsprofilen Espen «Shampo» Knutsen flyttet til Sveits.

Ifølge Dagens Næringsliv har rike nordmenn på flyttefot kostet Norge en halv milliard kroner i skatteinntekter. I løpet av 2022 flyttet 33 rike nordmenn til Sveits, ifølge Finansavisen.

– Han er jo et produkt av sine omgivelser

Kritikken mot Dæhlie har blant annet handlet om at Dæhlie har dratt nytte av den norske velferdsmodellen og idrettsorganiseringen, og blitt heiet frem av det norske folk. På den bakgrunn mener enkelte at denne arven forplikter til å gi noe tilbake til fellesskapet.

– Han er jo et produkt av sine omgivelser, og de omgivelsene var jo tilrettelagt. Hele den barne- og ungdomsidretten, og Olympiatoppen, som han har vært en del av, og nytt godt av, er jo noe som det norske samfunn har skapt, uttalte Exit-skuespiller Agnes Kittelsen (42), ifølge Se & hør/Nettavisen.

– Usolidarisk og litt unorsk

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Blant dem som har uttalt seg kritisk om skatteflukten, er SVs nyvalgte leder, Kirsti Bergstø.

– Røkke rana kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del. Det er usolidarisk og jeg vil si litt unorsk å mene at alle skal bidra, unntatt de som har aller mest, sa Bergstø på SVs landsmøte i mars. Hun ga åtte år med Høyre- og Frp-styrt Norge skylden for økende forskjeller i Norge.

Vestre: – Bare tull

Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, og næringsminister Jan Christian Vestre var raskt ute med å ta avstand fra uttalelsene.

– Å be folk som skaper jobber i Norge om å ryke og reise er bare tull, sa Vestre.

Statsminister Jonas Gahr Støre var mer diplomatisk:

– Fremfor at noen skal ryke og reise, kan de bli hjemme og skape og dele, sa Støre i Stortingets spørretime.

Video: Bare ruiner igjen av Bjørn Dæhlies hytte