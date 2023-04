Marthe Kristoffersen slutter som trener for Team Elon Innlandet

NTB

Den tidligere langrennsløperen Marthe Kristoffersen har sagt opp sin stilling som trener for regionslaget Team Elon Innlandet. Hun har fått ny jobb.

Kristoffersen har vært sjef for laget i fire år, men på Instagram bekrefter hun at stillingen hennes er lyst ut. Team Elon Innlandet er et av fem regionslag under Norges Skiforbund.

«Da er stillinga lyst ut, jeg har hatt mine beste år so far som trener på @teameloninnlandet, nå ser jeg mot nye utfordringer! Den beste gjengen trenger en ny trener med lidenskap for idretten», skriver hun på Instagram.

Til Adresseavisen opplyser Torbjørn Broks Pettersen at Kristoffersen har fått ny jobb. Han er leder for langrennskomiteen i Oppland skikrets og har en sentral rolle rundt regionlaget Team Elon Innlandet.

– Hun har fått en ny og spennende jobb, sier han til Adressa.

Det er ikke kjent hva som er Kristoffersens nye jobb.