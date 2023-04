Curling: Norge med ny seier i VM

Martine Rønning er en del av det norske laget i curling-VM for blandede lag. Foto: Jonas Ekstromer / TT News Agency via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En kjempeomgang banet vei for en ny seier for Martine Rønning og Mathias Brænden i curling-VM for blandede lag i Sør-Korea. Sveits ble slått 7-5.