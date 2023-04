Monsen kutter ikke Klæbo-kontakten: – Jeg har treningsdagboka hans

NTB

Sprinttrener Arild Monsen og Johannes Høsflot Klæbo skal fortsette å holde tett kontakt selv om trønderen skal kjøre sitt eget opplegg fra og med neste sesong.

Beslutningen til Klæbo ble kommunisert ut i en pressemelding søndag kveld. Der het det at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at Klæbo valgte å si nei til landslagsplass.

Likevel kommer han ikke til å kutte alle bånd til landslagsledelsen. Sprinttrener Arild Monsen sier at han vil fortsette kontakten med Byåsen-løperen.

– Det er ikke naturlig for meg å kutte ham helt ut og aldri ta en telefon til ham fra nå og fram til Ruka (sesongstart i verdenscupen). Jeg har treningsdagboka hans, og den sa han at jeg fikk beholde. Jeg har tilgangen til den og skal fortsette med det, sier Monsen til NTB.

– Han sa at det ikke var noe vondt blod mellom meg og ham. Vi kommer ikke til å snakkes like mye som før, men vi kommer til å snakkes, ja, vi gjør jo det. Jeg har ikke noen rolle for ham, men vi snakker trening og tar en telefon og ønsker å nå hverandre, ja. Vi var enige om at vi aldri var lenger unna hverandre enn en telefon, fortsetter Monsen.

Ikke bekymret

Han peker imidlertid på at det er trist å ikke ha langrennssportens største stjerne under seg neste sesong. Monsen tror likevel det skal gå fint.

– Det er synd og trist, det er det absolutt. Det kommer vi til å greie. Vi skulle gjerne hatt ham med. Så mye lengre enn det kan jeg ikke gå som trener. Jeg må jobbe steinhardt med de fem som er på laget i dag. Jeg ser fram mot rennsesongen, og da er han på plass, det er helt sikkert, sier Monsen.

Søndag uttalte Klæbo at han uansett ikke kom til å delta på de fleste av landslagssamlingene foran kommende sesong grunnet satsing på høydetrening.

– Det betyr at jeg ville ha tatt opp en plass på landslaget uten å være særlig mye til stede. Sånn sett er det også best at jeg har sagt fra meg plassen på landslaget, sa Klæbo.

– Overraskelse

De siste ukene har det vært mye snakk om landslagsplassene for neste sesong. Det har blant annet kommet fram at forbundet måtte kutte kostnader, og dermed ble en plass på sprintlandslaget fjernet. Monsen hadde likevel trodd at Klæbo kom til å være blant de fem.

– Det kom som en overraskelse på meg. Jeg trodde det kom til å ordne seg til syvende og sist.

Sprintlaget for neste sesong blir dermed Pål Golberg (Gol), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer) og Erik Valnes (Bardufoss og Omegn).

Verdenscupsesongen starter i finske Ruka sent i november.