Norsk landslagstrener i sjokk etter at elev dopet seg

NTB

Den amerikanske triatleten Collin Chartier innrømmer å ha dopet seg etter å ha avgitt en positiv test. Hans norske trener er sjokkert.

Chartier vedgår i et innlegg på Instagram at han har forbrutt seg mot antidopingreglementet. Bruken av et forbudt middel ble avslørt i en test utenfor konkurranse.

«Jeg er svært lei meg, og jeg ønsker å si unnskyldning til familien min, venner, supportere og idretten generelt. Jeg har blitt utestengt etter en positiv «utenfor konkurranse»-dopingtest, og jeg er utestengt i tre år», skriver Chartier.

Amerikaneren legger videre til at han ikke har noen planer om å returnere til profesjonelle konkurranser i framtiden.

NRK omtalte saken først.

Chartier har det siste året hatt den norske langrennstreneren Mikal Iden som sin private trener.

«Jeg hadde aldri trodd jeg måtte skrive en uttalelse som dette. Jeg er i sjokk og gråter nå etter å ha funnet ut at en utøver jeg har trent det siste året har dopet seg», skriver Iden i et innlegg på Instagram.

«Jeg kan ikke ta nok avstand fra disse handlingene. Det er en så fullstendig kollisjon med mine verdier at det er utenkelig. Det eneste positive jeg kan se i dette er at antidoping-organisasjonen har tatt utøveren. Det kommer til å bli vanskelig å vise tillit i tiden som kommer», legger han videre til.

Chartier skriver at han begynte å ta det forbudte stoffet i november i fjor. På det tidspunktet var han skadet og syk, og ifølge amerikaneren føltes dopingen som den eneste veien til den suksessen han ønsket seg.

Han fremhever videre at han kjente på et intenst press og forventninger om å vinne de største konkurransene i triathlonsporten.

Samtidig hadde han det etter eget utsagn ikke godt med alt han måtte ofre for å klare dette.

«I mitt hode ble det alt eller ingenting. Jeg gikk «all in», i altfor stor grad, og nå er jeg helt ute», skriver Chartier.