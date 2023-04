Langrennsprofiler etter landslagsvraking: – Man er litt hjelpeløs

NTB

Langrennsprofilene Anna Svendsen og Silje Theodorsen ble utelatt fra neste sesongs elitelandslag. Svendsen synes begrunnelsen er vanskelig å akseptere.

Mandag presenterte langrennstoppene landslagsuttaket. På kvinnesiden fikk ni av de elleve som utgjorde sist sesongs landslag fornyet tillit. Ragnhild Haga har lagt opp, mens Anna Svendsen ble vraket som den eneste.

Inn kommer Ingvild Flugstad Østberg.

Silje Theodorsen og Margrethe Bergane er blant løperne som banket hardt på døren, men som ikke fikk plass tross sterke resultater i verdenscupen i vinter.

Uttaket ble en stor skuffelse for både Theodorsen og Svendsen.

– Jeg er veldig skuffet, det må jeg være ærlig å si. Jeg hadde håpet at jeg var en av de navnene på laget som ble presentert, sier Theodorsen til iTromsø.

– Man er litt hjelpeløs, og ikke så mye man får gjort med den beskjeden. Jeg føler at jeg har hatt min beste sesong noensinne, og jeg har levert godt nok til å være en del av laget. Med den progresjonen jeg har hatt trodde jeg at jeg skulle få en sjanse til å være med på et landslag, fortsetter hun.

Svendsen forstår på sin side ikke helt resonnementet til landslagsledelsen.

– Begrunnelsen jeg fikk handlet først og fremst om at jeg mangler toppresultater. Det har jeg ingen problemer med å se, for jeg mangler jo det. Jeg skulle gjerne vært i noen finaler i sprint og høyere på lista der, sier Svendsen til iTromsø og fortsetter:

– Samtidig er det kjedelig når jeg er eneste som ryker fra laget. Jeg er ikke den eneste som mangler toppresultater. Det gjelder flere, så det er kjipt at de bare tar meg på det. Det er litt forskjellige kriterier for forskjellige løpere, og det er vanskelig å akseptere.

Verken Svendsen eller Theodorsen vet hvilket lag de skal gå for neste sesong og hvordan satsingen blir.